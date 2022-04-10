Samanyolu Haber /Gündem / CHP, Seçim Kanunu’ndaki 3 madde için AYM’ye başvuracak /10 Nisan 2022 14:11

CHP, Seçim Kanunu’ndaki 3 madde için AYM’ye başvuracak

CHP, Seçim Kanunu'nda yapılan bazı değişiklikler için Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapma kararı aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Seçim Kanunu’nun 3 maddesinin iptali için yarın Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. CHP başvurusunda, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seçim Kanunu’nda değişiklik yapan Kanun’un 3 maddesinin iptalini isteyecek.

Dilekçe partinin hukukçu kurmayları tarafından hazırlandı.

NTV’nin aktardığı habere göre; il ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması yönündeki düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğu için yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilecek.

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