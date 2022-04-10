Samanyolu Haber /Gündem / Doğmamış bir bebek daha anne karnında hapse girdi /10 Nisan 2022 13:29

Doğmamış bir bebek daha anne karnında hapse girdi

5 aylık hamile Aslı Ünlü dün tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay tepki gösteren milletvekili Gergerlioğlu, “Çocukların, anne karnındaki bebeklerin vebali ne ağırdır! Bilir misin Bekir Bozdağ?” dedi.

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Beş aylık hamile Aslı ünlü dün tutuklandı. Ünlü’nün hapse gönderildiğini HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu dün gece Twitter hesabından duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenen Gergerlioğlu, “Her gün çocuklu, hamile annelerin cezaevlerine girdiği ülkenin adı nedir? Tüm dünyanın “Türkiye” dediğini duyar gibiyim. 5 aylık hamile, 4 yaş çocuk annesi Aslı Ünlü bugün cezaevine girdi! Çocukların, anne karnındaki bebeklerin vebali ne ağırdır! Bilir misin? @bybekirbozdag” ifadelerini kullandı.

Ünlü’nün 4 yaşında bir oğlu daha bulunuyor.


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