Samanyolu Haber /Gündem / CHP ve İYİ Parti programlarını iptal etti /12 Ocak 2024 23:06

CHP ve İYİ Parti programlarını iptal etti

CHP, şehit haberleri üzerine Manisa'daki aday tanıtım toplantısını ve diğer şehirlerdeki etkinlikleri iptal etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak. İYİ Parti de hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarını iptal etti.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit ve yaralı askerlerin olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de acı haberler üzerine yarın Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldı.

Özel, yarın CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplayacak.

ÖZEL: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun" dedi.

İYİ PARTİ KAMP VE TOPLANTILARINI İPTAL ETTİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP ve İYİ Parti programlarını iptal etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:16:46