CHP ve İYİ Parti programlarını iptal etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit ve yaralı askerlerin olduğunu açıkladı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de acı haberler üzerine yarın Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldı.



Özel, yarın CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplayacak.



ÖZEL: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ



Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun" dedi.



İYİ PARTİ KAMP VE TOPLANTILARINI İPTAL ETTİ



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.