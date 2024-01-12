İsrail ve Katar’dan Gazze anlaşması: İlaç gönderilecek

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Katar ve İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad yetkilileri arasında yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verildi.



Görüşmeler sonucunda, Katar ve İsrailli yetkililerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan esirlere, İsrail'in ilaç göndermesi konusunda anlaştığı bildirildi.



İsrailli esirlere 7 Ekim'den bu yana ilk defa ilaç temin edileceği kaydedildi.



İSRAİLLİ ESİRLER



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.



Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze’deki çatışmalara kasım ayı sonunda 7 günlük insani ara verilmiş, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.



Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.