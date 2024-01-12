Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ve Katar’dan Gazze anlaşması: İlaç gönderilecek /12 Ocak 2024 23:23

İsrail ve Katar’dan Gazze anlaşması: İlaç gönderilecek

Katar ve İsrailli yetkililer arasında yapılan görüşmeler sonucunda Hamas'ın Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu esirlere ilaç temini konusunda anlaşma sağlandı.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Katar ve İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad yetkilileri arasında yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

Görüşmeler sonucunda, Katar ve İsrailli yetkililerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan esirlere, İsrail'in ilaç göndermesi konusunda anlaştığı bildirildi.

İsrailli esirlere 7 Ekim'den bu yana ilk defa ilaç temin edileceği kaydedildi.

İSRAİLLİ ESİRLER

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze’deki çatışmalara kasım ayı sonunda 7 günlük insani ara verilmiş, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.
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