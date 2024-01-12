Samanyolu Haber /Gündem / Fidan ve Cameron arasında Aden Körfezi görüşmesi /12 Ocak 2024 23:02

Fidan ve Cameron arasında Aden Körfezi görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile yaptığı telefon görüşmesinde Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Hakan Fidan ile İngiliz mevkidaşı David Cameron telefonda görüştü.

Sözcü'de yer alan habere göre Bakan Fidan, yakın coğrafyada zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi’nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bu doğrultuda Türkiye’nin üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Fidan, görüşmede mevkidaşı ile Gazze’deki son durumu da ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

İran destekli Yemenli Husi militanlarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırıları sonucunda dünyanın önde gelen gemicilik şirketleri, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan en kısa deniz yolu olan ve küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Süveyş Kanalı'nı kullanmaktan kaçınıyor. Dünyanın en büyük denizcilik şirketleri, rotalarını Güney Afrika'ya çevirmek zorunda kaldı.

Kızıldeniz yerine Ümit Burnu rotasını kullanmak, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya yapılan bir sefer için ilave 10 güne ve 1 milyon dolar ek yakıta mal oluyor.

ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilere ait hedefleri vururken, Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, dün gece saatlerde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı yapmıştı.
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