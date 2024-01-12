Samanyolu Haber /Gündem / Şehit haberinin ardından siyasilerden ilk mesaj /12 Ocak 2024 22:21

Şehit haberinin ardından siyasilerden ilk mesaj

Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerin şehit olmasının ardından siyasiler taziye mesajı yayınladı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Pençe-Kilit operasyonunda üs bölgesine sızma girişimleri nedeniyle 5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın acı haberi duyurmasının ardından siyasiler birbiri ardına taziye mesajları yayınladı.

Siyasilerin mesajları şöyle:

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu:

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen haberler yüreğimizi yaktı. Devam eden operasyonlar sırasında şehitlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Yaralı askerimize de acil şifalar temenni ederim.

İYİ Parti lideri Meral Akşener:

Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ:

Türk Milleti’nin başı sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Yapılan stratejik ve operasyonel hataların giderilmesi için hızla yeni kararlar alınması ve uygulanması gerekiyor. Askeri hastanelerin hızla açılması gerekiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

Teröre Lanet Olsun Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

Pençe-Kilit harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik:

Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.
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