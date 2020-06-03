Samanyolu Haber /Gündem / CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, tahliye edildi /03 Haziran 2020 09:03

CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında hedef aldığı CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, hakkına 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan, AKP’lilerin hedef göstermesi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, 17 gün sonra adli kontrol şartıyla cezaevinden serbest bırakıldı. 
 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve diğer tutuksuz şüpheliler H.Y, S.Y. ve D.İ.Y. hakkındaki soruşturmasını tamamladı. 

Eren Yıldırım hakkında, “Görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret” suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. 

EREN YILDIRIM NEDEN TUTUKLANMIŞTI? 
14 Mayıs Perşembe günü Yıldırım, annesi, babası ve kardeşi ile iftar sonrası yürüyüş yaparken Yüreğir Kaymakamlığı önünden geçtiği esnada, kaymakamlık önünde sivil şahısların bir kamyondan patates, soğan indirerek Yüreğir Belediyesinin zabıta ve park bahçeler araçlarına yüklediğini görmesi üzerine; nedenini anlamak için yaklaşarak şahıslara “Kolay gelsin. Hayırdır nereye dağıtıyorsunuz” diye sorduğunu belirtti. 

Çıkan tartışma üzerine silahını çekerek CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım ile ailesine doğrultan kişinin ise Kaymakam Oğuzhan Bingöl’ün koruması olduğu iddia edildi. Olay sırasında Eren Yıldırım polis çağırdı. Ancak, olay yerinde olmayan Kaymakam’ın şikayetçi olması üzerine Eren Yıldırım ile beraberindeki annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı. 


 
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım’ın annesi, babası ve kardeşi serbest bırakıldı. Görevli memura mukavemet ve hakaret suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 

AKP Sözcüsü Ömer Çelik‘in konuya ilişkin açıklama yapmasının ardından savcılık tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti ve yakalama kararı çıkarıldı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, olayla ilgili “Van’da PKK, Adana’da CHP. Saldırı şekli farklı olsa da zihniyetleri aynı” açıklaması geldi. 

Yakalama kararı üzerine teslim olan Yıldırım, mahkeme kararıyla tutuklandı. 

27 Mayıs’ta Yıldırım’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 
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