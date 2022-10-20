Samanyolu Haber /Politika / CHP yüzde 20, İYİ Parti yüzde 15, AKP yüzde 13 /20 Ekim 2022 22:07

CHP yüzde 20, İYİ Parti yüzde 15, AKP yüzde 13

ORC Araştırma uzmanlarınca yapılan Z kuşağı anketinde CHP ilk sırada yer alırken, İYİ Parti ikinci, AKP ise üçüncü sırada çıktı.

SHABER3.COM

ORC Araştırma uzmanlarınca yapılan ankette Z Kuşağı'nın siyasi eğilimi ölçüldü.

Şirketin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda anketten çıkan sonuçlar duyuruldu.

Söz konusu ankette CHP yüzde 20,4 oyla birinci parti çıkarken, İYİ Parti yüzde 15,9 ile ikinci ve AKP de yüzde 13,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte araştırmadan çıkan o sonuçlar:

CHP yüzde 20,4

İYİ Parti yüzde 15,9

AKP yüzde 13,1

MHP yüzde 7,2

HDP yüzde 5

Türkiye Değişim Partisi yüzde 4,1

Gelecek Partisi yüzde 3,6

DEVA Partisi yüzde 3,1

Memleket Partisi yüzde 2

Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,2

Diğer yüzde 1,7

Kararsızlar yüzde 21,1
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