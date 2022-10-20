Cezayir ile Rusya'dan yeni 'askeri' karar

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir ile Rusya'nın Akdeniz'de ortak bir tatbikat yapacağıı açıklandı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Cezayir Savunma Bakanlığı, Rusya ile Akdeniz’de dört gün sürecek ortak bir askeri tatbikata başlandığını duyurdu. Cezayir Savunma Bakanlığı, Rusya ile Akdeniz’de dört gün sürecek ortak bir askeri tatbikata başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Rus filosuna ait bir grup savaş gemisi, 2022 ortak deniz tatbikatını gerçekleştirmek için salı günü Cezayir limanına demirledi” denildi.Tatbikatın Cezayir Ulusal Halk Ordusu Donanması ile Rus Donanması arasındaki ikili askeri işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştiğine vurgu yapılan açıklamada, ortak deniz tatbikatının dört gün süreceği kaydedildi.Açıklamada, tatbikata ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.