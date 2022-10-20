Ronaldo'nun bu tepkisi ters tepti

Son dönemde transfer gündeminin başında yer alan ve adı bir ara Galatasaray ile de anılan Cristiano Ronaldo'nun yedek kaldığı Tottenham maçının sonunda ortaya koyduğu tepkinin yankıları sürüyor.







Cumhuriyet'te yer alan habre göre Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Tottenham maçına beklendiği gibi yedek kulübesinde başlamıştı. Teknik direktör Erik ten Hag, Portekizli futbolcuyu 40. dakikada ısınmaya gönderdi ancak müsabakanın kalanında oyuna almamıştı. Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Tottenham maçına beklendiği gibi yedek kulübesinde başlamıştı. Teknik direktör Erik ten Hag, Portekizli futbolcuyu 40. dakikada ısınmaya gönderdi ancak müsabakanın kalanında oyuna almamıştı.

İkinci yarıda oyuna girmeyi bekleyen deneyimli futbolcu, beklediği karar gelmeyince gerilmişti. Deneyimli oyuncu, 89 dakikaya kadar yedek kulübesinde oturdu ancak oyuna dahil olamayınca sinirlendi müsabakanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti.Manchester United'dan konuyla ilgili beklenen açıklama resmen geldi. Premier Lig ekibi, Portekizli yıldızın Chelsea maçının kadrosunda olmayacağını duyurdu.