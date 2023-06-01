CHP'de büyük değişim: MYK'nın yarısı gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimleri sonrası ilk MYK’yi bugün partisinin genel merkezinde toplayacak. Toplantıda, seçim gecesi istifasını veren ancak o gece istifaları kabul edilmeyen MYK üyelerinin yine istifalarını sunması bekleniyor.



Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun da MYK üyelerinde büyük oranda bir değişiklik yapacağı söyleniyor. Ancak bu değişikliklerin cumartesi yapılacak parti meclisi toplantısı netleşebileceği kaydediliyor. Parti meclisindeki bazı isimlerin MYK’ye geçebileceği konuşuluyor. Ayrıca yine Parti Meclisi’nde yer alan bazı isimlerin adı grup başkanvekilliği için de konuşuluyor.



Öte yandan CHP’de cumartesi günü Meclis grubu için de seçimler yapılacak. Grup başkanvekillerinin yanı sıra TBMM başkanvekili de seçilecek. Başkanvekilliği için Tekin Bingöl ve Sezgin Tanrıkulu’nun adı geçiyor.