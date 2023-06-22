Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de yeni Tanju Özcan krizi: 10 gün önce partiye dönmüştü, kesin ihraç isteniyor /22 Haziran 2023 16:35

CHP'de yeni Tanju Özcan krizi: 10 gün önce partiye dönmüştü, kesin ihraç isteniyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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Geçtiğimiz günlerde CHP’ye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre; Özcan, son dönemde Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle geçtiğimiz yıl disipline sevk edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

Seçim sonrasında CHP yönetiminde değişim talebinde bulunan Tanju Özcan Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi halinde başarı şansı olmadığını belirterek, “Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, altılı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey, keloğlanın yeniden saçlarının çıkmasını istemek gibi bir şey olur” değerlendirmesini yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısında “Değil 6'lı Masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı Masa kuracağım” sözlerine Tanju Özcan “Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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