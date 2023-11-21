CHP'deki değişim ankete olumlu yansıdı: 14 Mayıs'a kıyasla oyunu 9 puan artırdı

Geçtiğimiz haftalarda 38. Olağan Kurultayı'nı tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), yeni genel başkan Özgür Özel seçilmişti.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP'deki bu değişim anketlere de olumlu yansıdı.



ORC Araştırma Şirketi, Aydın ve Efeler ilçesinin 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçlarıyla ilgili bir anket yayımladı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut başkan Özlem Çerçioğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 44.5 olarak yansıdı.



AKP'li Abdurrahman Öz'e oy veririm diyenler 39.2 iken, diğer bir AKP'li isim Mustafa Savaş ise yüzde 32.6 olarak kaydedildi.



Efeler ilçesinde ise CHP'den geçtiğimiz yıl istifa eden mevcut başkan Fatih Atay yüzde 23.5 oy aldı.



CHP'li isim İbrahim Gürdal'a oy veririm diyenler 42.9 iken AKP'li Engin Meriç'e 38.6, MHP'li Burak Pehlivan'a 34,2, Recep Taner ise 26.9 olarak ölçüldü.



14 Mayıs 2023 tarihindeki yerel seçimde Aydın'dan 4 milletvekili çıkaran CHP yüzde 35.97 oy almıştı.



AKP ise 28.14 oy almıştı.



Efeler ilçesindeki yerel seçimlerde CHP 35.44 oy alırken, AKP 26.43 oy almıştı.



ORC'nin anketlerine göre CHP Aydın'de yüzde 9, Efeler'de ise yüzde 7'ye yakın artış yaşadı.