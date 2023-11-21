Samanyolu Haber /Gündem / İhale Yargıtay Başsavcısı’na kaldı: Çıkış yolu için mevzuatı inceletiyor /21 Kasım 2023 20:35

İhale Yargıtay Başsavcısı’na kaldı: Çıkış yolu için mevzuatı inceletiyor

Yargıtay'ın Anayasa'yı askıya alıp AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili ihale Yargıtay Başsavcısı'na kaldı. Durumla ilgili mevzuatı inceleten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hazırlayacağı dilekçeyi AYM'ye sunacak.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında ihlal kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkındaki suç duyurusuyla ilgili süreç işliyor.

KARAR BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Anayasa’yı askıya alıp Anayasa Mahkemesinin ihlal kararına uyulmamasına ve bu kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, suç duyurusu dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

SAVCI MEVZUATI TARAYIP ÇIKIŞ YOLU ARAYACAK

Başsavcılıkta konuyla ilgili bir savcı görevlendirildi. Savcı mevzuat çalışması yaparak, Başsavcı Bekir Şahin’e sunacak. Başsavcı Şahin’in incelemesinin ardından mevzuat gereği dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunması bekleniyor.

SORUŞTURMA AÇILMASI İÇİN AYM GENEL KURULUNUN KARAR ALMASI GEREKİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un, “Başkan ve üyeler hakkında inceleme ve soruşturma”yı düzenleyen 16. maddesindeki prosedürü işletecek.
Kanunun 16. maddesi, Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan suçları için soruşturma açılmasının Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararına bağlı olduğunu hüküm altına alıyor.

9 ÜYE TOPLANTIYA KATILAMAYACAK, TOPLANTI İÇİN DE EN AZ 10 ÜYE GEREKİYOR

Buna göre, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen üyelerle ilgili soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi konusunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda görüşülmesi gerekiyor. Ancak hakkında işlem yapılan üye veya üyeler görüşmeye katılamıyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, başkan, iki başkanvekili dahil 15 üyesi bulunuyor. Genel Kurulun, Başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanması gerekiyor. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alıyor.
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