CHP'deki tartışma ile ilgili yeni gelişme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “tabanı heyecanlandıracak bir açıklama yapacağı” iddiaları, CHP kulislerini hareketlendirdi. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, partisindeki “değişim” tartışmalarına tüzük değişimiyle karşılık vermeye hazırlanıyor.





CHP, “değişim” veya “yenilenme” kavramları üzerindeki çatışmaların gölgesinde kurultay sürecini sürdürürken, Kılıçdaroğlu’nun “önümüzdeki günlerde ‘en demokratik tüzük’ olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrimsel nitelikte” olacak bir açıklama yapmaya hazırlandığı iddiaları gündeme geldi. CHP kurmaylarından edinilen bilgiye göre, söz konusu açıklamanın “tüzük değişimine” ilişkin olacağı öğrenildi. Genel merkezin, aylardır “tüzük değişim çalışmasını” sürdürdüğü öğrenildi.





Edinilen bilgilere göre, “Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim” diyen Kılıçdaroğlu, “demokratik ve katılımcı bir tüzük değişimi” iddiasıyla kurultayda delegelerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Parti içi kulislerde “Değişim, Kılıçdaroğlu’nun eleştirilere kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden olmalı. Bu yüzden tüzüğün değiştirilmesi asıl değişim olacaktır” yanıtını vererek “değişim tartışmasını sonlandırmayı amaçladığı” konuşuluyor.





PM SAYISI ARTACAK

Tüzük değişimi kapsamında, muhalefetin dile getirdiği “belediye ve ilçe başkanları ile milletvekili adaylarının önseçimle belirlenmesi ve dönem sınırlaması getirilmesi” maddesinin yer aldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra kurmaylar, “genel başkan adaylarının üyelerin seçimiyle belirlenmesi, delegelerin seçimiyle kazanmasını” sağlayacak düzenlemenin de gündemde olduğunu söyledi. Ayrıca “görevden alınmaları zorlaştıracak ve itirazları kolaylaştıracak” bir düzenlemenin de yapılması bekleniyor.





Öte yandan “60 kişilik parti meclisinin (PM) 80 ya da 100 kişiye çıkarılması” ve “PM’de mesleki temsiliyetin sağlanmasını” içeren bir değişimin de hedeflendiği iddia edilirken “Merkez yönetim kurulu üyelerinin (MYK) PM’de yapılacak bir seçimle belirlenmesinin” de düşünüldüğü kulislerde konuşuluyor.