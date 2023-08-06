Samanyolu Haber /Gündem / Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'de yayınlanacak /06 Ağustos 2023 17:57

Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'de yayınlanacak

Elon Musk, Mark Zuckerberg ile gerçekleştireceği kafes dövüşünü, sahibi olduğu sosyal medya sitesi X'de yayınlayacağını duyurdu.

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Milyarder girişimci Elon Musk, teknoloji dünyasındaki rakibi Mark Zuckerberg ile gerçekleştirmek istediği kafes dövüşüyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Musk, söz konusu dövüşün, adını "X" olarak değiştirdiği Twitter'da yayınlanacağını açıkladı.

Musk, bu platformda yayımladığı açıklamada, "Zuck Musk'a karşı dövüşü, X'den canlı yayınlanacak" dedi. Musk, etkinliğin tüm gelirlerinin de ABD'deki gazilere bağışlanacağını ifade etti.

Gün içinde attığı tweet'te de bu dövüşe ağırlık kaldırarak hazırlandığını belirten 52 yaşındaki Musk, "Antrenman için zamanım yok, bu yüzden onları işe getiriyorum" demişti.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın da dahil olduğu çatı şirket Meta'nın patronu Zuckerberg ise Musk'ın bugünkü açıklamalarına henüz yanıt vermedi. Karma dövüş sanatları (MMA) eğitimi aldığı bilinen 39 yaşındaki Zuckerberg, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) bir jiu jitsu turnuvasında iki madalya kazanmıştı. Musk ve Zuckerberg'in kafes dövüşü konusunda ne derece ciddi olduğu bilinmiyor ancak ikili arasındaki atışma haftalardır manşetlere taşınıyor.

Kafes dövüşü tartışmaları, Zuckerberg'in Twitter'a rakip olarak Threads'i piyasaya sunmaya hazırlandığı günlerde başlamıştı. Elon Musk, Twitter'da kendine Zuckerberg'in jiu jitsu eğitimi aldığını hatırlatan bir kullanıcıya, "İsterse onunla kafes dövüşüne hazırım" demiş, sohbete dâhil olan Zuckerberg ise Musk'a "Konum gönder" karşılığını vermişti. Musk da bunun üzerine Las Vegas'ta MMA şampiyonası müsabakalarının yapıldığı salonu kastederek "Vegas Octagon" demişti.

Ancak 21 Haziran'daki bu diyalog sonrası taraflardan uzun süre ses çıkmaması Musk ve Zuckerberg'in sadece şakalaştığı izlenimi doğurmuştu. Fakat New York Times geçen ayki haberinde iki ismin ringe çıkacağı etkinlik için hazırlıklar yapıldığını bildirdi.
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