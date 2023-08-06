Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye’de en çok hangi sosyal medya platformu kullanılıyor? /06 Ağustos 2023 17:42

Türkiye’de en çok hangi sosyal medya platformu kullanılıyor?

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya platformu Instagram'ın 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, "Ayda Instagram'a 21 saat, WhatsApp'a 11 saat harcanıyor. Bunlar çok büyük rakamlar" dedi.

SHABER3.COM

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'de nüfusun yüzde 80'inin sosyal medya ağlarında çok yoğun vakit geçirdiğini söyledi.

EN ÇOK HANGİLERİ KULLANILIYOR?
Özellikle 18 yaş üstü gençlerin yüzde 95'inin sosyal ağlarda zaman harcadığını, 60 yaş üstü bireylerde de bu oranın yüksek olduğunu ifade eden Eraslan, "Türkiye'de 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Instagram ilk sırada yer alıyor, bunu WhatsApp, Twitter ve YouTube takip ediyor" diye konuştu.

Sosyal medyada zaman harcama bakımından dünyada Türkiye'nin 15. sırada yer aldığını dile getiren Eraslan, "Ayda Instagram'a 21 saat, WhatsApp'a 11 saat harcanıyor. Bunlar çok büyük rakamlar" değerlendirmesinde bulundu.

“THREADS GELDİ ANCAK SÖNÜMLENDİ”
Yeni sosyal medya platformlarının da gündeme geldiğine değinen Eraslan, şunları kaydetti:

"Twitter'in karşısına yeni uygulama 'Threads' geldi ancak sönümlendi. Herkesin Threads'a geçeceği söylenirken dijital alışkanlıkları ihmal ettiler. Twitter'ın takipçileri şu anda arttı. Threads'a gidenler, tekrar geri döndü. Dijital göç çok zor seyrediyor. Yıllarca kullandığınız Twitter'ı, binlerce takipçiyi bırakıp başka bir yere göç etmek çok riskli. Dijital alışkanlıklarımız kalıcı oluyor."

“YAPAY ZEKANIN SOSYAL MEDYADA ÇOK BÜYÜK ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ”
Metaverse ve yapay zeka sistemlerinin sosyal medyayı da etkileyeceğini anlatan "Örneğin sabah bazı konuları komut olarak vereceksiniz. 'Saat 12.00'de eğitim ile ilgili tweet at', 'Saat 15.00'te yemek tweeti at' gibi. Bu komutları yapay zekaya verdikten sonra sizin tweet atmanıza gerek kalmayacak. Otomatik şekilde bunları yayınlayacak. Gelecekte yapay zekanın sosyal medya alanında çok büyük etkilerini göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:39:58