Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den genel af açıklaması: 'Getirsinler beraber çalışalım' /30 Ağustos 2022 11:58

CHP'den genel af açıklaması: 'Getirsinler beraber çalışalım'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, MHP'de yürütülen af çalışması konusunda açıklama yaptı.

SHABER3.COM

MHP'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen genel af hakkında, CHP'den ilk açıklama geldi.

Halk TV yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım" yorumunu yaptı.

"Doğru bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini" belirten Erkek, ''Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz'' diye konuştu.

Ülkücü mafya Alaattin Çakıcı dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Ziyarette "genel af konusunun konuşulduğu" öne sürülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:53:47