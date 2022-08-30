Polonya'ya yardım kararının ardından AB Konseyi'ne dava açıldı

Polonya’ya Covid-19 fonundan yapılacak 35 milyar avro tutarındaki yardımı onaylayan Avrupa Birliği Konseyi aleyhine, Avrupa Adalet Divanı’nda dava açıldı.





Avrupa’da yargıçları temsil eden dört dernek tarafından açılan davada, AB Konseyi’nin, “Avrupa Adalet Divanı’nın daha önce aldığı kararlara saygı göstermediği” ve “Polonya’da yargı bağımsızlığının tesis edilmesi konusunda başarısız kaldığı” suçlaması yapıldı.





Euronews'in haberine göre, AB ülkeleri arasındaki çok taraflı, karmaşık hukuki ilişkiler göz önüne alındığında, verilen mali onayın AB’nin çalışmasını riske attığı görüşü dile getirilen şikayet başvurusunda, verilen mali onayın genelde Avrupa yargısını ve bütün yargıçların pozisyonunu tehlikeye attığı uyarısı yapıldı.





Polonya'nın yargı 'bağımsızlığı' gündemde

Başvuruda, “Her üye devletin tüm yargıçları aynı zamanda Avrupa’nın da yargıcıdır ve karşılıklı güvene dayalı bir sistemde bu kişiler AB hukukunu uygulamak zorundadır” denildi.





Avrupalı İdari Yargıçlar, Avrupa Yargıçlar Birliği, Yargıçlar için Yargıçlar, Demokrasi ve Özgürlükler için Avrupalı Yargıçlar Birliği başvuru yapan dört mesleki kuruluş arasında yer alıyor.





Başvuruda bulunanlar dernekler, AB Komisyonu’nun önerdiği, AB Konseyi’nin haziran ayında onayladığı kurtarma paketinin, Polonya’nın yargı ve yargıçların bağımsızlığı konusunda istenilen adımları atmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini istiyor.





AB'nin onayladığı Polonya yardımı

AB Komisyonu, kurtarma fonundan Polonya’ya nakit para desteği verilmesine uzun müzakerelerin ardından Haziran ayında onayladı.





AB Konseyi’nin verdiği onay sonrası Brüksel, Covid-19 salgınından sonra daha dijital ve çevreci bir ekonomi inşa etmesi için Polonya’ya 24 milyar avro hibe, 11,5 milyar avro düşük faizli kredi vereceğini açıkladı.





Brüksel, AB hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle Covid-19 kurtarma fonlarından Polonya'ya ayrılan milyarlarca avroluk yardımın daha önce kesilmesini kararlaştırmıştı.





AB, bu karara gerekçe olarak Polonya'daki yargı bağımsızlığından endişe duyduğunu ve bu nedenle fonların suistimal edilme riski bulunduğunu bildirmişti.





Polonya’dan tehdit: AB’nin işleyişini engelleriz

Polonya, söz verilen yardımların kesilmesi halinde Varşova’nın AB karar mekanizmasını engelleyeceği tehdidinde bulunuyor. AB Komisyonu Polonya'ya karşı AB hukukunun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle geçen yıl yasal süreç başlatmıştı.





AB hukukunun ulusal mevzuatın üzerinde bulunduğunu belirten Brüksel, Polonya'daki mahkemelere yargıçların atanmasının sorunlu olduğu, yargı bağımsızlığının sağlanmadığı gibi gerekçelerle Varşova yönetimini eleştiriyor.





Polonya Anayasa Mahkemesinin, AB hukukunun bazı maddelerinin ülke anayasasına aykırı olduğuna hükmetmesi, AB Covid-19 kurtarma fonlarından Polonya'ya ayrılan milyarlarca avroluk yardımların kesilmesine yol açmıştı.





AB içindeki bazı ülkeler, Polonya ve AB ile benzer sorunlar yaşayan Macaristan'a AB kurtarma fonundan verilecek payın "şartlılık mekanizması gereği" onaylanmamasını savunuyordu.