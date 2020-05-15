CHP'den kayyım atamalarına tepki

İçişleri Bakanlığı bu sabah Siirt Belediyesi Eş Başkanları HDP’li Berivan Helen Işık ile Peymandara Turhan, Baykan Belediyesi Eş Başkanları Ramazan Sarsılmaz ile Özden Gülmez, Kurtalan Belediyesi Eş Başkanları HDP’li Baran Akgül ile Esmer Baran ve Iğdır Belediye Eş Başkanları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik ile Altınova Belediyesi Eş Başkanı Casim’i görevden aldı.



BELEDİYE BAŞKANLARINA GÖZALTI





Yerlerine kayyım atanan belediye başkanları ev baskınlarıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Belediye binaları da polis ve zırhlı araçlar tarafından ablukaya alındı.





HDP, bu sabah kayyım atanan belediyeleriyle ilgili ‘Saray rejimi bir kez daha halka ve halk iradesine düşmanlığını gösterdi’ açıklamasını yaptı.





CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ: ERDOĞAN ‘NORMALİNE’ DÖNDÜ





Kayyım operasyonuna ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada “Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyım atamak, darbe dönemine öykünmektir, halk iradesini hiçe saymaktır! Bu uygulamayı ısrarla sürdürüyor olması, Recep Tayyip Erdoğan’ın kutuplaştırmadan ve ötekileştirmeden beslenen “normal”ine döndüğünü göstermektedir” dedi.





CHP MİLLETVEKİLİ TANRIKULU: YURTTAŞLARIN İRADESİ GASP EDİLDİ





CHP’nin hukukçu İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da kayyımlara ilişkin yaptığı açıklamada “Hep söylüyorum söylemeye de devam edeceğim. Darbeler, tankla, topla, tüfekle yapılmaz. Seçilmiş Belediye Başkanlarını görevden almak yurttaşların siyasi iradesini gasp etmektedir ve Anayasa’ya aykırıdır” ifadelerini kullandı.





CHP İSTANBUL: KAYYUM DARBEDİR





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyet gece yarısı operasyonlarına devam ediyor. Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor. #Kayyumdarbedir” ifadelerini kullandı.