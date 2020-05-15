Samanyolu Haber /Spor / Galatasara'ın yıldızı Muslera'dan transfer açıklaması /15 Mayıs 2020 22:03

Galatasara'ın yıldızı Muslera'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda buludu. Sarı kırmızılıların deneyimli kaptanı Muslera, Galatasaray'da kalmak istediğini dile getirdi.

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, Boca Juniors ile adının anılması üzerine canlı yayında açıklama yaptı.

Hafta içerisinde isminin Boca Juniors ile geçtiği hatırlatılan Muslera, "Bu haber nereden çıktı, kaynağı nedir bilemiyorum. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Muslera, şöyle devam etti:

"Boca Juniors ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle görüşmedim. Bana gelen bir teklif de olmadı. Sadece adımın geçtiğini biliyorum. Bazı dedikodular çıktı sadece. Adımın Boca Juniors gibi Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden biriyle anılması güzel. Bir insan, adının büyük bir kulüple anıldığını görünce sadece mutlu olur. Benimki de öyle sadece."

2011 yazında 6.75 milyon euro bonservis karşılığı Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Muslera, geride kalan süre boyunca beş Süper Lig şampiyonluğu, dört Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı. 
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