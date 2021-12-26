CHP'li beldiye işçileri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı" yazılı pankart asan Bakırköy Belediyesi işçileri gözaltına alındı.Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun sıfır zam dayatmasına karşı kazanımları için greve çıkan ve iki aydır grevde olan Bakırköy Belediyesi işçileri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. Köprüye "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı" yazılı pankart asan 10 işçi gözaltına alındı.Olay yerine gelen polis ekipleri pankartı kaldırırken 10 işçi, haklarında işlem yapılmak üzere Çengelköy Polis Merkezine götürüldü.