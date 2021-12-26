Bursa Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar vefat etti

Bursa Yeşil Cami'de yıllardır müezzinlik yapan ve okuduğu makamlı ezanlarla hatırlanan Recep Uyar'ın vefat etti.





Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla birçok insana ulaşan Recep Uyar'ın videoları büyük beğeni topluyor.





Vefat haberi sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bir mesaj paylaşarak başsağlığı temennisinde bulundu.





Erbaş'ın paylaşımı şu şekilde:





Okuduğu ezanlar ile nice gönülleri fetheden ve İslam'a ısınmasına vesile olan Bursa Yeşil Cami müezzini Recep Uyar hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.









