Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li iki belediyeye operasyon; Çok sayıda gözaltı var /29 Eylül 2023 09:47

CHP'li iki belediyeye operasyon; Çok sayıda gözaltı var

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde 'rüşvet' suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koyarken, binada aramalar devam ediyor.

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Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘imar yolsuzluğu’ soruşturması kapsamında 61 kişi için gözaltı kararı verildi.  

Cumhuriyet'te yer alan habere göre savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 58 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerde ve belediye binalarındaki aramaların sürdüğü bildirildi. 
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