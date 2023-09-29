Dolar zirvenin sınırında!

Dolar kuru, haftanın son işlem gününe yüzde 0,22'lik artışla başlayarak 27,50 liraya dayandı. Dolar/TL an itibarıyla 27,46'dan satılıyor. Kur, gün içerisinde en düşük 27,39, en yüksek ise 27,47 lirayı gördü.







Euro kuru ise perşembe günü yeniden 29 lirayı aştıktan sonra yüzde 0,33'lük primlenme ile 29,10 liraya yükseldi. Euro/TL, cuma günü en düşük 28,97, en yüksek ise 29,14 lirayı gördü.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Euro/dolar paritesi yüzde 0,18'lik değerlenme ile 1,0586, dolar endeksi ise yüzde 0,20'lik düşüşle 106,01 seviyelerinde bulunuyor.





KÜRESEL GÜNDEM

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.





Enflasyon ve resesyon ikileminde yön arayışına devam eden küresel pay piyasaları, yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başlıyor.





Analistler, hafta başından bu yana Fed yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin, dün ABD'de açıklanan verilerin ardından güvercinleştiğini belirterek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını desteklediğini ifade etti.





Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bazı analizlerin daha fazla politika sıkılaştırması olmadan ve büyümede sadece ılımlı bir yavaşlamayla enflasyonun yakında hedefe ulaşacağını gösterdiğini belirtti.





Söz konusu yönlendirme, ABD ekonomisinin 2. çeyrekte yüzde 2,1 ile beklentiler paralelinde büyüdüğünün açıklanmasının ardından gelirken, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 204 bine çıkmasına karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.





Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, iş gücü piyasasının Fed'in sıkılaştırıcı para politikasına karşı güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.





Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine çok az süre kalırken, federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongredeki müzakereler de piyasaların odağındaki yerini koruyor.





ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Senato tarafından sunulan bütçe tasarısını eleştirirken, Kongrenin bu hafta sonu kapanmayı önleyeceğinden emin olduğunu ifade etti.





Analistler, Cumhuriyetçi McCarthy'nin mali yılın bitimine kadar partisini ikna edebileceğine dair şüphelerin olduğunu aktardı.





Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'de "hükümetin kapanmasının" ülke ekonomisi için "önlenebilir bir risk" olduğunu belirterek, tarafları federal hükümete sağlanan finansmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmaya çağırdı.





New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.







