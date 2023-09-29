Samanyolu Haber /Gündem / Sayıştay: BM'den gelen mülteci parası İslami Dayanışma Oyunları'na gitti /29 Eylül 2023 09:24

Sayıştay: BM'den gelen mülteci parası İslami Dayanışma Oyunları'na gitti

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın mültecilerin spor yoluyla uyumu amacıyla BM ile yaptığı anlaşma için gelen paranın İslami Dayanışma Oyunları’na gittiği ortaya çıktı. Harcamalardaki tutarsızlıklar Sayıştay raporuna yansıdı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında imzalanan, mültecilerin spor yoluyla uyum projesi için gönderilen paranın İslami Dayanışma Oyunları’na harcandığı ortaya çıktı. Bakanlığın imza attığı skandal, Sayıştay’ın 2022 raporuna takıldı.

Olimpik Mülteci Vakfı tarafından “Mülteci ve Türk Gençleri Arasında Spor Yoluyla Sosyal Uyum ve Katılımın Güçlendirilmesi” Projesi’nin ikinci fazı için gönderilen 864 bin 637 doların yaklaşık beş ay nemalandırılmadan vadesiz hesapta tutulduğu görülmüş. Kanun ve yönetmelikler bu paraların değer kaybetmemesi adına bankada değerlendirilmesini istiyor. Ama yapılmamış ve TL cinsinden milyonluk kayıp yaşanmış. 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen spor organizasyonuna ilişkin muhasebe işlemlerinde, özel hesaba 2021 ve 2022 yıllarında bakanlık bütçesinden toplam 240 milyon 250 bin  TL kamu kaynağı transfer edilmiş.  Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu tutardan 2.7 milyon TL’lık bakiye bakanlık hesaplarına aktarılmış.

Cumhuriyet'in haberine göre Bakanlık mali tabloların incelenmesinde harcanan tutarın 237 milyon TL olduğu tespit ediliyor. Koordinatörlük bünyesindeki muhasebe birimi tarafından oluşturulan mali tablolara göre ise bu rakamın 244 milyon TL olduğu anlaşılıyor. 

KAFA KESME HAREKETİ
BM’nin mültecilerin uyumu için yaptığı anlaşmayla gönderdiği paranın harcandığı İslami Dayanışma Oyunları yaşanan skandallarla gündeme gelişmişti.

Hatırlarsınız organizasyonda erkek voleybolunda oynadığımız maçın 3. setinin sonunda libero Saad Sulaman, sporcularımızın olduğu yöne “kafa kesme” hareketi yapmıştı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi çeviri için Ay Tercüme’ye 320 bin TL ödemiş. Duyuru filmlerinin televizyonlarda yayımlanması için 714 bin TL ödemiş. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm pistine skorbord ve foto-finiş sistemi için Daylan Spor Malzemeleri adlı firmaya 2.5 milyon TL ödemiş.

Kısacası diplomatik ve sportif bir değeri olmayan böyle bir organizasyonsuzluğa milyonları boşu boşuna gömmüşüz. 
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