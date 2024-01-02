Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li meclis üyesi ölü bulundu /02 Ocak 2024 20:58

CHP'li meclis üyesi ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel (78), otomobilin içinde ölü bulundu.

SHABER3.COM

Karabük-Ankara karayolu üzerinde bulunan muayene istasyonu önünde sabah saatlerinde, 78 SH 525 plakalı otomobilde bir kişiyi direksiyonun başında hareketsiz şekilde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Safranbolu Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi olduğu öğrenilen İsmail Özgürel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özgürel'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği saptandı. Özgürel'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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