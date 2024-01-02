Samanyolu Haber /Dünya / Kenya, vize kararını iptal etti: Türkiye de listedeydi /02 Ocak 2024 21:38

Kenya, vize kararını iptal etti: Türkiye de listedeydi

Doğu Afrika ülkesi Kenya, ülkeye vizesiz giriş kararının ertelendiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, vizesiz giriş kararının ertelendiği ve ülkeye giriş yapacak kişilerin vize başvuru prosedürüne uyması gerektiği belirtildi.

Vizesiz geçiş uygulamasının yürütüldüğü Elektronik Seyahat Yetkilendirme (ETA) Sistemi'nin geliştirme ve uygulama sürecinde olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, "Vize gerektiren ülkelerden Kenya'ya gelen tüm yolcular, ETA sistemi yürürlüğe girene kadar her zamanki gibi vize başvurusu yapmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vizesiz giriş uygulamasının başlama tarihinin daha sonra açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Kenya, tüm ülkelere vize zorunluluğunu kaldırma kararıyla 2027'de turist sayısını 4,5 milyona çıkarmayı hedefliyordu.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, İngiltere'den bağımsızlığı kazanmalarının 60'ıncı yılı dolayısıyla 12 Aralık'ta düzenlenen törende 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldırdıklarını duyurmuştu.

Hint Okyanusu'na kıyısı olan Kenya, dünyanın en zengin doğal ve vahşi yaşamına ev sahipliği yapıyor. Ülkede bulunan 10'dan fazla milli parkta yaşam süren yabani hayvanları doğal ortamlarında görmek için her yıl yüzbinlerce turist Kenya’ya gidiyor. Safari turlarıyla da ünlenen Kenya'da turizm önemli bir gelir kapısı olarak biliniyor.
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