Suudi Arabistan, BRICS topluluğuna katıldı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu ekonomik topluluk BRICS genişlemeye devam ediyor. Dün İran'ın resmen katıldığı topluluğa bugün de Suudi Arabistan katıldı.



Suudi devlet televizyonu, ülkenin BRICS ülkeler bloğuna resmen katıldığını duyurdu.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faysal, Ağustos'ta düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, krallığın önerilen 1 Ocak katılım tarihinden önce ayrıntıları inceleyeceğini ve "uygun kararı" alacağını söylemişti.



Prens Faysal bin Farhan BRICS grubunun ekonomik işbirliğini güçlendirmek için "faydalı ve önemli bir kanal" olduğunu belirtmişti.



BRICS, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek topluluğa üyelik için ağustos ayında davette bulunmuştu.



Suudi Arabistan'ın katılımı, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlerin ve Çin'in ülke içindeki nüfuzunun arttığı bir döneme denk geliyor.



ABD ile güçlü bağları devam eden Suudi Arabistan, Washington'un Körfez'in güvenliğine daha az bağlı olduğu sebebiyle kendi yolunu izlemeye başlamıştı.



Suudi Arabistan'ın en büyük petrol müşterisi olan Çin, BRICS ülkelerinin genişleyerek Batı'ya karşı bir denge unsuru haline gelmesi çağrılarına öncülük etmişti.



2022 yılının Ağustos ayında BRICS, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Arjantin, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bloklarına katılmaya davet etmişti.



PUTİN'DEN YENİ DÜNYA DÜZENİ MESAJI



Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg şehrinde Ağustos 2023'de düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde BRICS ülkeleri, topluluğa yeni üye alımları konusunda anlaşmaya varmıştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirvede video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, adil ve ulusal kültür çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olacak yeni çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmak istediklerini vurgulayarak, “BRICS, kimseyle rekabet etmiyor ve kimseye karşı çıkmıyor ancak yeni bir dünya düzeni yaratma sürecinin, bağımsız gelişme ve nüfuz merkezlerinin kurulmasını engellemeye çalışan muhaliflerinin olduğu da açıktır.” demişti.



Yeni bir dünya düzeni kurmak istediklerini belirten Putin, “Hepimiz, gerçekten dengeli ve mümkün olan en geniş yelpazede ülkelerin egemen çıkarlarını hesaba katacak, çeşitli kalkınma modellerinin gerçekleştirilmesi için fırsatlar açacak ve ulusal kültürlerin çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olacak yeni çok kutuplu bir dünya düzeninden yanayız” değerlendirmesinde bulunmuştu.



30 ÜLKE DAHA İSTİYOR



Rusya Devlet Başkanı Putin dün yaptığı açıklamada ise BRICS'in yeni katılımlarla artık 10 ülkeden oluştuğunu belirterek, "BRICS'in çok boyutlu gündemine şu veya bu şekilde katılmak isteyen yaklaşık 30 ülkenin ne derece hazır olduğunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.



Putin, Rusya'nın BRICS'te 2024 dönem başkanlığını devralması üzerine yazılı açıklama yaptı.



BRICS'in benzer politikalara sahip devletlerin dikkatini çektiğini dile getiren Putin, "15. BRICS Zirvesi'nde onaylanan karara göre BRICS artık 10 ülkeden oluşuyor. Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya BRICS'e yeni tam üyeler olarak katıldı. Bu, birliğin artan otoritesinin ve dünya meselelerindeki rolünün güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.



TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ



Putin, Rusya'nın BRICS'teki dönem başkanlığı için "Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi" sloganını kullanacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Gelenekleri koruyarak ve birliğin önceki yıllarda biriktirdiği deneyimin rehberliğinde, yeni katılımcıların tüm faaliyetlere uyumunu kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atacağız."



BRICS'e katılmak isteyen yeni ülkelere ilişkin de değerlendirmeler yapılacağını vurgulayan Putin, "BRICS'in çok boyutlu gündemine şu veya bu şekilde katılmak isteyen yaklaşık 30 ülkenin ne derece hazır olduğunu değerlendireceğiz." açıklamasını yaptı.



Putin, üye ülkelerin uluslararası ve bölgesel güvenliğe yönelik zorluklar için ortaklaşa etkili yanıtlar bulmasına özel önem vereceklerine değinerek, şunları belirtti:



"BRICS Ekonomik Ortaklık Stratejisi 2025 ve Yenilikçi İşbirliği Eylem Planı 2021-2024'ün uygulanmasına, enerji ve gıda güvenliğinin sağlanmasına, BRICS'in uluslararası para ve finansal sistemdeki rolünün güçlendirilmesine, bankalar arası işbirliğinin geliştirilmesine ve karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasına katkıda bulunacağız."