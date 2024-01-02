İBB'den sahte mesaj uyarısı: İşlem yapmayın

İstanbullu bazı vatandaşların cep telefonlarına akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından gönderilmiş gibi gösterilen bir kısa mesaj ulaştı.



Gönderen yerine 'IBBMEZDAIBS' yazılan kısa mesajda "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" ifadeleri yer aldı.



İBB: HİÇBİR İŞLEM YAPMAYIN



İBB de mesaja ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İBB'nin paylaşımında "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" denildi.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Mesajın amacının dolandırıcılık olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:



* "Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.



* Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.



* Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.



* Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."