Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde katledilmesine ilişkin davanın sanıklarından olan, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildikten sonra serbest bırakılınca firar eden eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır tekrar yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, operasyonla ilgili şu paylaşım yapıldı: "18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."