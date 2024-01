Kırılan telefon çözüldü: Mesajlar ortaya çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, Fatih Terim ve Atilla Baltaş ile Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Çolakoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerin mesajlarında yer aldı.



Sanık Seçil Erzan ile Fatih Terim arasında 4 Ekim 2021 ile 10 Mart 2023 tarihleri ??arasında Terim'in Erzan'a göre mesaj kayıtlarına göre, ''Bakırköy'de bulunan özel bankacılık merkezi deposundaki hesabından 3 milyon 889 bin 557 liralık depolama hesabı açıldığı, faiz yüzde 17,6, vade sonundaki net faiz kazancının ise 1782,74 lira olduğu şeklinde mesaj iletildiği görüldü.



"20 BİN DOLARI BURADAN MI ALDIK?"



Sanık Erzan'ın Terim'e, "Hocam günlük rezervasyon yaptırdım, kulübe ücretini ödeyinse 4'e tamamlayıp kalan kısmı fonda diğer harcamalar için ayırınız diye." cevabını verdiğini, Terim'in ise Erzan'a, "20 bin doları burada mı aldın?" şeklinde mesaj gönderildiği belirtildi.



"GEREKEN TUTARI FONA ATARIZ HOCAM"



Mesaj kayıtlarının devamında Erzan'ın Terim'e, "4 milyon 67 bin 412 lira kullanabileceğiz mevcuttu. 177 bin 834 lira için elden aldırdım. Kalan 3 milyon 889 bin 577 lirayı günlük yaptırdım, sakatlıklarda bugün hayatta kalması için bu tutarı tamamlamakız. Ayırmamız gerekiyor fona atarız hocam." yanıtını verdiği kaydedildi.



Terim'in Erzan'a, "Tamam Seçil Hanım, siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam." Gününde yazdığı mesajlarda, sanığın da 5 Ekim 2021'de Terim'e, maaşının farklı bir bankaya yatırıldığını ve parasının söz konusu bankadan Denizbank hesabına aktarıldığını belirttiği ifade edildi.



İŞTE ERZAN'IN İFADELERİ



Rapordaki kayıtlara göre mesajların devamında sanık Erzan'ın ifadeleri şöyle:



"Dün 20 bin dolar sonra kalan bakiyeyi günlük olarak inceledim. Bunu ne kadar bağlayalım, maaştan fazlasını kaça tamamlayalım? Ne alalım? Toplam şu anda maaş artı fonda 2 milyon 285 bin lira bakiyemiz mevcut. (Dün günlük günlük olarak 3 milyon 892 bin lira) var.Bunu 4'e tamamlamamı ister misin?) Kalan harcamalar için ayıramayız."



Fatih Terim'e 10 Ekim 2022'de banka hesaplarına ilişkin bilgilendirme mesajları geldiği, sözlü söz konusu hesap hareketlerinin ne durumda olduğunu sanığa gönderilen mesajlarda, Terim'in 3 Mart 2023'te ise maaşların ödenmediğini ve Erzan'a ABD'ye göndermesini istediği paranın gönderilmediğini ifade edildiği aktarıldı.



Raporda, bu mesaj üzerine Sanığın Terim'e, "Çok özür dilerim, sonuna kadar bu işlemlerle ilgilendim hocam. Yurt dışı ödemeleri bir gün valörlü geçiyor. Diğer ödemeler saat 17.00'de yapıldı ve ben teyit ettim, çok uzaktaydı hocam." yanıtını verdiği belirtildi.



MUSLERA, PODOLSKİ...



Bilirkişi raporunda, Erzan'ın 16 Aralık 2022'de futbolcuların tercümanı Musa Mert Çetin'den Muslera ve Lukas Podolski'yi fona katılmaya ikna etmesini istediği yer aldı.



Mesajların devamında Çetin'in Muslera ile konuştuğu, fona girmekte çekingen davranan futbolcular için Çetin'in aracı olduğu anlaşıldı.



Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera'nın İngilizce olarak Seçil Erzan'a 9 Şubat 2023'te "Bu gece ilk ödeme için Merto'yu (Musa Mert Çetin) ve sizi evime bekliyorum. İkinci ve üçüncü ödemeyi İstanbul'a döndüğümde alacağım yani belki 2 hafta sonra daha fazlasını alabilirim." şeklinde mesaj attığı, Erzan'ın ise "Günaydın" yazarak yanıt verdiği aktarıldı.



Muslera'nın 20 Şubat 2023'te yine Erzan'a mesaj attığı, ikilinin saat 20.00'de Muslera'nın evinde para alışverişi için sözleştikleri belirtildi.



Çetin'in, Erzan ile bir yazışmasında Muslera'nın Fatih Terim'i aramasından korktuğunu söylediği mesajlar dikkati çekti.



Yazışmalarda, fona giren ancak parasını alamayan futbolcu Semih Kaya'nın Erzan tarafından bir süre oyalandığı, Erzan'ın sık sık "Çözeceğim, halledeceğim" gibi vaatlerde bulunduğu görüldü.



Erzan'ın "Ben hayatımdan vazgeçtim yaptığım işi bitirmek için inan." dediği, Kaya'nın ise "Ben de hayatımdan geçtim, futbolu bıraktım ya ben senin lafına. Ben vazgeçtim hayatımdan." yazdığı kaydedildi.



Emine Aytek adlı kişinin para yatırmak için Erzan'a fonun adını sorduğu, Erzan'ın da "Teknoloji fonu. Başka adı yok." yanıtını verdiği anlaşıldı.



EŞİNE ÇANTA ALMAK İÇİN PARA İSTEMİŞ



Bilirkişi raporunda, sanık Erzan'ın müşteki Arda Turan ile mesajlarına da yer verildi.



Arda Turan'ın "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim." dediği mesaja yer verilen raporda, Erzan'ın Turan'a "Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım." şeklinde cevap verdiği ve Turan'ın bunun üzerine, "Alacağım, gönderiyorum. Çektirdim karttan ama hiç limitim kalmadı." diye cevap verdiği yer aldı.



Turan ile Erzan'ın 28 Şubat 2023'teki mesajlarına yer verilen raporda, Turan'ın "Seçil'cim ne yaptın? Bana bunu nasıl yaparsın ya? Beni insanlara nasıl rezil edersin. Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim. Hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben... İnsanların gözünde ne hale düştüm." dediği, Erzan'ın "Ne desen haklısın şu an. Çok ama çok özür dilerim" şeklinde cevap verdiği, Turan'ın bunun üzerine "Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim?" mesajını gönderdiği, Erzan'ın da Turan'a "Çok mahcubum." dediği belirtildi.



Raporda, aynı gün Turan'ın Erzan'a "Bir tane saatim var, çok takmıyorum. 70 bin dolar veriyorlar, 105 bin dolar bulursak. Ağzımda yaralar, baş ağrısı, süper oldu. Geldiğimiz noktada sen ne istediysen ben hep günü gününe getirdim. Şu anda mahcup, tedirgin, sözünü tutamamış biri oldum. Tamimiyle benim durumum belirsizlik. İki çocuğum ve ailem var. Ben bu hale nasıl geliyorum? Sinir hastası oldum oturduğum koltukta. Ben sana verdiğim sözde duramadım mı da bu muameleyi görüyorum? İnsanlar arıyorlar, telefonu açamıyorum." şeklinde mesajlar gönderdiğine yer verildi.



"DÜŞTÜĞÜM HALE BAK, DİLENCİ OLDUM"



Devamında Turan'ın sanığa, "Geldiğim noktada 100 bin doları ödeyemiyorum... Bugün kredi kartım kesiliyor, 6 Mart'a kadar ödemesi var... Bugünü hayatım boyunca unutmayacağım... Çok kötü bir hale düştüm...Ve kendimi yatıştıramıyorum. Beni ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum.. Düştüğüm hale bak, dilenci oldum." yazılı mesaj yolladığı aktarıldı.



Bilirkişi raporunda, davanın müştekilerinden Evrim Pınar Güzel'in, sanık Erzan'a, çocuğunun geleceğini ve emeğini ortaya koyduğuna ve dürüstlük beklediğine dair mesajlar attığına da yer verildi.



TELEFONDAKİ 181 BIN 538 MESAJ İNCELENDİ



Erzan'a ait bir telefon ve sim kart olmak üzere toplam 2 dijital materyalin incelendiği belirtilen raporda, arka kasası kırılmış ve parçalanmış telefonun açıldığı, bu telefondaki 1972 ayrı hesap ve numarayla yapılan, silinmiş veya mevcut 181 bin 538 mesajın (176 bin 95 WhatsApp mesajı, 2 bin 284 Instagram mesajı, 450 iMessages mesajı, 2 bin 709 SMS ve Recents mesajı) incelendiği, 74 kişiyle yapılan ve dava konusuyla ilgili olabileceği değerlendirilen mesajların inceleme altına alındığı kaydedildi.



Telefonda yapılan incelemede, internet üzerinden "Gürcistan'dan para", "Gürcistan'dan para birimi", "kg altın kaç TL", "kg altın", "1 kg altın kaç TL" diye aramaların yapıldığı aktarılan raporda, telefondaki 59 bin 27 fotoğrafın incelendiğine ve dava konusuyla ilgili olabileceği değerlendiren ancak telefondan silinen fotoğrafların geri getirildiğine yer verildi.



Raporda ayrıca, telefondaki 2 bin 175 ses kaydı, 793 video, 19 not ve benzeri bölümlerin de detaylıca incelendiği, dava konusuyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.



Öte yandan, Erzan'ın sim kartının, belirttiği şifreler denenmesine karşın açılamadığı, adli bilişim programıyla da açılamadığı için içeriğine ulaşılamadığı kaydedildi.



TANIDIK İSİMLER YER ALIYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca desteklenen iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak büyük çaba sarf ettiği ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayanan 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine geri döneceği bildirildiği kaydediliyor.



İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında gönderilen evraklar ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a erişemediği, durumun bankaya bildirildiği, banka tarafından araştırıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.



Sanık Erzan'ın bu faaliyeti futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunur ve yine kamuoyunda kayıtlı Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğu belirtildi, müştekileri bu fona para yatırıldığı iddia edildi Durumlarda böyle bir fonun bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor.



İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin sunduğu paralara ilişkin sahte belgeler belgeleniyor, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.



252 YIL HAPİS İSTENİYOR



Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kullanıcıların ticari faaliyetleri sırasında, poliçenin kayıtlı olduğunun kooperatifin faaliyeti kapsamında kayıtlı dolandırıcılık" suçlarından 69 satır 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından yeni iddianameyle Erzan Hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın 77 harf 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında kaldıkları oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.



İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddiasını kabul etmeyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.