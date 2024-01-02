İsrail'den Beyrut'a İHA saldırısı... Hamas'ın ikinci ismi öldürüldü

























Sözcü'de yer alan habere göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye’nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.Patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.Patlamanın İsrail’in insansız hava aracı (İHA) ile yaptığı saldırı yüzünden olduğu ve Hamas ofisinin hedef alındığını açıklandı.4 kişinin hayatını kaybettiği patlamada bunlardan birisinin Hamas'ın ikinci ismi olarak bilinen Salih El Aruri’nin olduğu öğrenildi.Hamas'ın radyosundan yapılan duyuru ile de Aruri'nin öldürüldüğü doğrulandı.Lübnan'ın "İsrail'in yeni bir suçu" olarak nitelediği saldırıda 11 kişi de yaralandı.şgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında bulunan Arura beldesinde 1966 yılında doğan Salih el-Aruri, El-Halil Üniversitesi İlahiyat Bölümünden mezun oldu.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Batı Şeria'daki ilk yapılanmasının kurulmasında yer alan Aruri, 1992 yılında İsrail tarafından gözaltına alındı ve 15 yıl hapse mahkum edildi.Aruri, 2007 yılında hapisten çıktıktan 3 ay sonra tekrar tutuklandı ve hakkında 3 yıl daha hapis kararı verildi. İsrail Yüksek Mahkemesi, daha sonra Aruri'nin serbest bırakılıp Filistin dışına sürgün edilmesini kararlaştırdı.El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.Lübnan'dan Gazze'ye bugün dönen Aruri, sürgün hayatının bir kısmını da Türkiye'de geçirdi. Aruri, 2018 yılında Gazze’ye döndü.Hizbullah, 7 Ekim’de Gazze’de başlayan savaştan beri Lübnan’ın güney sınırında İsrail’e saldırılar düzenliyor.Hizbullah ve İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda 138 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.