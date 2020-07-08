Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekil Kayan 'kaybolan' barajı sordu /08 Temmuz 2020 22:21

CHP'li vekil Kayan 'kaybolan' barajı sordu

CHP Kırklareli Millletvekili Türabi Kayan, Çankırı'da 2017 yılında temeli atılan ancak daha sonra bir ilerleme kaydedilmeyen barajla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a iki soru yöneltti.

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CHP Kırklareli Millletvekili Türabi Kayan, Çankırı'da temeli 2017'de atılan ve inşaatına başlanmayan barajla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Proje için bugüne kadar toplam ne kadar para harcanmış, neden başlanmamıştır?" diye sordu. 

Türabi Kayan, Çankırı'nın Kurşunlu İlçesi Köprülü mevkiinde, 450 milyon liraya mal olacağı ve  156 bin dekar araziyi sulayacağı açıklanan Devrez Kızlaryolu Barajı projesi temel atma törenine dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da katıldığını hatırlatarak, projeye start verildiğini ancak henüz inşaatının bile başlamadığını söyledi.

Durumu, "Türkiye tarihinde bir ilk, baraj ortadan kayboldu" şeklinde nitelendiren Türabi, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

- 450 milyon liraya mal olacağı açıklanan Devrez Kızlaryolu Barajı projesi için, bu tarihe kadar toplam ne kadar para harcanmıştır?

- Hükümet olarak Devrez Kızlaryolu Barajı projesine başlamamanızın gerekçeleri nelerdir?
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