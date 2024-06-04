CHP'nin 'Emek Mitingi' için tarih belli oldu: Kocaeli'de yapılacak

BirGün'de yer alan habere göre CHP’nin ara zam isteyen asgari ücretli milyonların sesini duyurmak için düzenlemeyi planladığı ‘Emek Mitingi’nin tarihi 30 Haziran olarak kararlaştırıldı. ‘Geçinemiyoruz’ temalı miting, Kocaeli’de yapılacak.



CHP MYK dün Özgür Özel, başkanlığında toplandı. Saat 12.45’te başlayan toplantı, yaklaşık dört saat sürdü. Toplantıda; atanmayan öğretmenler, emekliler ve çay mitinginin ardından haziran sonunda düzenlenmesi planlanan Emek Mitingi’nin tarihi de kararlaştırıldı. Mitingin 30 Haziran’da düzenlenmesine karar verildi.



KOCAELİ'DE YAPILACAK



Yüksek enflasyon ortamında asgari ücretlinin alım gücü her geçen gün düşerken CHP’nin asgari ücretlinin ara zam talebini hükümete duyurmak için düzenlediği ‘Emek Mitingi’nin nerede yapılacağı da dünkü MYK toplantısında görüşüldü.



Parti kaynakları, mitingin Ankara veya İstanbul’da değil, nüfusunun önemli bir bölümü asgari ücretle geçinen bir işçi kentinde yapılması üzerinde duruldu. Bu bağlamda mitingin Kocaeli’de yapılması üzerinde uzlaşıldı.