Rusya birlikleri, Ukrayna’nın enerji sistemini vurmaya devam ediyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Beş bölgede enerji tesisleri hasar gördü, 20 kişi yaralandı. Zaporozhye bölge idaresi başkanı Ivan Fedorov'a göre, Dinyeper hidroelektrik santrali "kritik durumda", artık enerji üretmiyor ve hatta barajın bazı noktalarında riskler oluştu.





Periyodik kesintiler oluyor





Ukrayna enerji dağıtım şirketi Ukrenergo'nun basın servisi, Ukrayna'da Haziran ayının başından itibaren enerji sistemindeki zor durumdan dolayı periyodik elektrik kesintilerinin başlatıldığını bildirdi.





Yapılan açıklamada, “Maalesef Rusya'nın bombardımanı sonrasında enerji sistemindeki zor durum devam ediyor. Bu nedenle Ukrenergo'nun talimatıyla acil kapatmalar uygulanıyor. Ülke genelinde yetkililer durumu istikrara kavuşturmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Lütfen elektrik tüketimini akıllıca kullanın, bu enerji sistemine çok yardımcı olacaktır” mesajı verildi.





Ukrenergo, Volyn, Transcarpathian ve Lviv bölgeleri hariç Ukrayna genelinde ev ve endüstriyel tüketiciler için gün boyunca periyodik elektrik kesintilerinin geçerli olacağını açıkladı. Enerji şirketi yetkilileri, bölgelerdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi edinmek isteyen tüketicilerin, kullanıcı panellerinden, resmi oblenrgo sitelerinden ve bu sitelerin sosyal medya hesaplarından bilgi alabileceklerini belirtti.





Bu sınırlama önlemlerinin uygulanmasının başlıca nedeni, Rusya’nın Ukrayna’daki elektrik santrallerine gerçekleştirdiği roket saldırılarının sonuçları. 22 Mart’tan başlayarak bu güne kadar Ruslar, tüm büyük termik ve hidroelektrik santrallerine çok kez saldırıda bulundu. Bu saldırılar sonucunda meydana gelen büyük hasarlar nedeniyle, santraller çalışmaz oldu.