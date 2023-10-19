CHP'nin İzmir ve Balıkesir Büyükşehir adayları belli oldu

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ahmet Akın aday gösterilecek.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Özlem Çerçioğlu'nun aday gösterileceğini bildirmişti.





Kılıçdaroğlu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.



