Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da ürküten araştırma /19 Ekim 2023 11:58

Almanya’da ürküten araştırma

Almanya’da Bild gazetesi adına yapılan bir araştırma Alman toplumunun Müslümanlara bakışı konusunda endişe yarattı. Ankete göre Almanların yüzde 71.1’i Müslüman ülkelerden gelen insan göçünün ‘yüksek bir güvenlik riski’ oluşturduğu görüşünde.

SHABER3.COM

Ankete katılanların yüzde 20’si konuyla ilgili görüş belirtmezken, yüzde 9’u ise Müslüman göçünün herhangi bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyor. Parti seçmenleri arasında ise bir tek Yeşiller seçmeni çoğunluk olarak Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin Almanya için ‘yüksek bir güvenlik riski’ oluşturduğunu düşünmediğini belirtti. Diğer tüm parti seçmen gruplarında çoğunluk Müslüman göçünün tehdit oluşturduğu görüşünde. Ankete göre Almanların yüzde 58’i ülkedeki Müslümanlar arasında İsrail’e karşı terörü destekleyen çok sayıda kişi olduğuna inanıyor. Yüzde 18’i buna inanmazken, yüzde 24’ü ise bu konuda bir fikir belirtmedi. Kamuoyu araştırma enstitüsü INSA tarafından Bild gazetesi adına yapılan araştırmanın, İsrail ve Filistin arasındaki gelişmelerin ardından yapılması dikkati çekti.

‘GENEL BİR ŞÜPHE SÖZ KONUSU OLAMAZ’
Anket sonuçlarını değerlendiren FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Müslümanlara yönelik genel bir şüpheyle yaklaşım konusunda uyardı ancak göç konusunda ‘U’ dönüşü çağrısında bulundu. Djir-Sarai, “Ülkemizdeki çok sayıda iyi entegre olmuş Müslüman göz önüne alındığında, genel bir şüphe söz konusu olamaz” dedi. Siyasi İslam’ı temsil eden örgütlerin liberal toplumla uyumlu olmadığını belirten Djir-Sarai, Angela Merkel dönemindeki göç politikası hataların tekrarlanmaması gerektiğini söyledi ve “Demokratik değerlerimize karşı çıkan göçmenler toplumumuzun bir parçası olamazlar, Almanya’yı terk etmeliler” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da ürküten araştırma Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:18:18