Almanya’da ürküten araştırma

Ankete katılanların yüzde 20’si konuyla ilgili görüş belirtmezken, yüzde 9’u ise Müslüman göçünün herhangi bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyor. Parti seçmenleri arasında ise bir tek Yeşiller seçmeni çoğunluk olarak Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin Almanya için ‘yüksek bir güvenlik riski’ oluşturduğunu düşünmediğini belirtti. Diğer tüm parti seçmen gruplarında çoğunluk Müslüman göçünün tehdit oluşturduğu görüşünde. Ankete göre Almanların yüzde 58’i ülkedeki Müslümanlar arasında İsrail’e karşı terörü destekleyen çok sayıda kişi olduğuna inanıyor. Yüzde 18’i buna inanmazken, yüzde 24’ü ise bu konuda bir fikir belirtmedi. Kamuoyu araştırma enstitüsü INSA tarafından Bild gazetesi adına yapılan araştırmanın, İsrail ve Filistin arasındaki gelişmelerin ardından yapılması dikkati çekti.





‘GENEL BİR ŞÜPHE SÖZ KONUSU OLAMAZ’

Anket sonuçlarını değerlendiren FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Müslümanlara yönelik genel bir şüpheyle yaklaşım konusunda uyardı ancak göç konusunda ‘U’ dönüşü çağrısında bulundu. Djir-Sarai, “Ülkemizdeki çok sayıda iyi entegre olmuş Müslüman göz önüne alındığında, genel bir şüphe söz konusu olamaz” dedi. Siyasi İslam’ı temsil eden örgütlerin liberal toplumla uyumlu olmadığını belirten Djir-Sarai, Angela Merkel dönemindeki göç politikası hataların tekrarlanmaması gerektiğini söyledi ve “Demokratik değerlerimize karşı çıkan göçmenler toplumumuzun bir parçası olamazlar, Almanya’yı terk etmeliler” diye konuştu.