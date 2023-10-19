Samanyolu Haber /Dünya / ABD, ATACMS füzelerini Ukrayna’ya verdi /19 Ekim 2023 11:46

ABD, ATACMS füzelerini Ukrayna’ya verdi

ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli ATACMS füzesi verdiği iddia edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 

Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, son günlerde belli sayıda Amerikan uzun menzilli ATACMS füzesi Ukrayna'ya teslim edildi.

Haberde, “Son günlerde Ukrayna'ya gizlice az sayıda uzun menzilli ATACMS füzesi gönderildi” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna ordusunun Amerikan ATACMS füzelerini alıp kullandığını doğruladı. “Ukrayna için savaşan ve çalışan herkese teşekkür ederiz! Yardımcı olan herkese teşekkürler! Ve bugün, Amerika Birleşik Devletleri'ne özel teşekkürler. Başkan Biden'la anlaşmalarımız yerine getiriliyor. Bunlar çok doğru bir şekilde gerçekleştiriliyor; saldırı sistemleri kendini kanıtladı” dedi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ATACMS füzeleri Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından Zaporojye bölgesindeki Berdyansk hava üssü ve Lugansk'taki Rus birliklerini vurmak için kullanıldı. Zaporojye bölgesi Federasyon Konseyi Üyesi Dmitry Rogozin, Zaporojye Berdyansk'ta ATACMS unsurlarının bulunduğunu doğruladı.

Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko bugün yaptığı açıklamada, Amerikan uzun menzilli ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya ulaştığını ve bu füzelerin Zaporojye bölgesindeki Berdyansk kentine düzenlenen bir saldırıda kullanıldığını iddia etmişti.
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