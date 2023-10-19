Samanyolu Haber /Gündem / Rusya savaşı kaybeden taraf mı? /19 Ekim 2023 11:44

Rusya savaşı kaybeden taraf mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın A Rusya'nın Ukrayna savaşını kaybettiği yönündeki iddialarını saçma olarak nitelendirdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna savaşını kaybettiği yönündeki iddialarını saçma olarak nitelendird

Ona göre, eğer Rusya yenilmiş olsaydı, ABD Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere yeni silahlar sağlamazdı.

Çin'in başkenti Pekin'de açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı, bir soru üzerine, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğradığını öne sürmesinin gülünç olduğunu belirterek "Eğer Rusya savaşı kaybettiyse, neden ATACMS gönderiyorlar? ATACMS'larını ve diğer tüm silahlarını geri alsınlar o zaman. Biden krep yapıp bize çaya gelsin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.   

ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri göndererek yeni bir hata daha yaptığının altını çizen Putin, söz konusu füzelerin zarar vereceğini ve ek tehdit oluşturacağını ancak sahadaki durumu değiştiremeyeceğini ve Rusya'nın bu tür saldırıları püskürtecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.   

Ukrayna'nın Herson'daki uzun süredir beklenen karşı saldırıda da can kayıpları verdiğini ancak hiçbir sonuç elde edemediğini belirten Putin, Kiev'e müzakerelerle ilgili olarak da şu mesajı gönderdi:   "Ukrayna tarafı gerçekten müzakere süreci istiyorsa bunu teatral jestlerle yapmamalı. İlk yapılması gereken Ukrayna Devlet Başkanı'nın müzakereleri yasaklayan kararnamesinin iptal edilmesidir."   

Bunların yanında Putin, Karadeniz'deki durumu kontrol altında tutmak için talimat verdiğini söyleyerek bu talimat uyarınca Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Kinjal hipersonik füzeleri yüklü MiG-31 uçaklarıyla Karadeniz semalarında devriye faaliyetleri yürüteceğini vurguladı.   ABD'nin eylemleriyle Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olduğunu ve bunun bölgedeki atmosferi tırmandırdığını kaydeden Rusya lideri, bin kilometreden daha uzun menzile ve 9 Mach hıza sahip MiG-31'lerle yürütülecek devriyelerin bir tehdit teşkil etmeyeceğinin altını çizdi.
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