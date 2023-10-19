İngiltere Başbakanı Sunak İsrail'de

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmek üzere İsrail'in Tel Aviv kentine geldi.





Tel Aviv'e inişinin ardından gazetecilere demeç veren Sunak, "Her şeyden önce İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek için buradayım. Tarifsiz, korkunç bir terör eylemine maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki Birleşik Krallık ve ben sizin yanınızdayız" dedi.





Gazze'deki Al Ahli Baptist hastanesinde günü gerçekleşen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının "bölgedeki ve dünyanın dört bir yanındaki liderlerin çatışmaların daha da tehlikeli bir şekilde tırmanmasını önlemek üzere bir araya gelmeleri için bir dönüm noktası" olması gerektiğini söyleyen Sunak, İngiltere'nin "bu çabada ön saflarda" yer alacağı sözünü verdi.



