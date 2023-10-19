Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Başbakanı Sunak İsrail'de /19 Ekim 2023 11:02

İngiltere Başbakanı Sunak İsrail'de

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in Tel Aviv kentine geldi.

SHABER3.COM

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmek üzere İsrail'in Tel Aviv kentine geldi. 

Tel Aviv'e inişinin ardından gazetecilere demeç veren Sunak, "Her şeyden önce İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek için buradayım. Tarifsiz, korkunç bir terör eylemine maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki Birleşik Krallık ve ben sizin yanınızdayız" dedi.

Gazze'deki Al Ahli Baptist hastanesinde günü gerçekleşen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının "bölgedeki ve dünyanın dört bir yanındaki liderlerin çatışmaların daha da tehlikeli bir şekilde tırmanmasını önlemek üzere bir araya gelmeleri için bir dönüm noktası" olması gerektiğini söyleyen Sunak, İngiltere'nin "bu çabada ön saflarda" yer alacağı sözünü verdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmelerde bulunacağı belirtilen Sunak'ın, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı başlattığı karşı saldırının tırmanışa geçtiği bir dönemde Ortadoğu liderlerine 'çok fazla hayat kaybedildiğini' söyleyerek İsrail'de ve Filistin bölgesinde yaşanan can kayıpları için taziyelerini paylaşacağı ve gerilimin daha da tırmanmaması için uyarıda bulunacağı belirtildi.

Başbakanlık Ofisi sözcüsü, İsrail'e yönelik saldırıdan bu yana en az yedi İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü ve en az dokuzunun da hala kayıp olduğunu söyledi.

Açıklamada ayrıca, Sunak'ın ziyaretinin yanı sıra, geçen hafta İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de önümüzdeki üç gün içinde Mısır, Türkiye ve Katar'a giderek çatışmayı görüşeceği ve barışçıl bir çözüm arayışında bulunacağı belirtildi
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