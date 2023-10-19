Soylu gitti, 74 ilde silah kaçakçısı operasyonu: 2 bin 368 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde son dört günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı.





Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:





“74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı.