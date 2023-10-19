Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek 'para turunda! Sıradaki durağı belli oldu /19 Ekim 2023 10:58

Mehmet Şimşek 'para turunda! Sıradaki durağı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün de Paris'te yatırımcılarla buluşacak. Şimşek, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.

Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek. 

UZAK DOĞU'YA DA GİDECEK
Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, "Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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