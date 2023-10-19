Mehmet Şimşek 'para turunda! Sıradaki durağı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.





Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.





Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.



