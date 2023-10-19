Gazze'ye yönelik insani yardım sevkiyatı için anlaşmaya varıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'ne insani yardımlar için Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması konusunda anlaştığını açıkladı. Fehmi, girişlerin ne zaman başlayacağı konusunda tarih vermedi.





Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ni İsrail dışında başka bir ülkeye bağlayan tek sınır kapısı.





Biden da İsrail ziyareti sonrası ABD'ye dönüşü sırasında yaptığı açıklamada, Refah'tan ilk aşamada 20 yardım TIR'ının geçeceğini, ardından da devamının gelebileceğini söyledi. Biden, AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın yardım malzemelerine el koyması durumunda ise geçişlerin durdurulacağına dikkat çekti.



