Samanyolu Haber /Gündem / Gazze'ye yönelik insani yardım sevkiyatı için anlaşmaya varıldı /19 Ekim 2023 10:18

Gazze'ye yönelik insani yardım sevkiyatı için anlaşmaya varıldı

ABD Başkanı Biden, Gazze'ye 20 kamyon insani yardımın Mısır üzerinden ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü teslimatla ilgili herhangi bir tarih belirtmedi. İsrail yardımları 'Hamas'a ulaşmadığı sürece' engellemeyeceğini duyurdu

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Mısır Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'ne insani yardımlar için Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması konusunda anlaştığını açıkladı. Fehmi, girişlerin ne zaman başlayacağı konusunda tarih vermedi.

Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ni İsrail dışında başka bir ülkeye bağlayan tek sınır kapısı.

Biden da İsrail ziyareti sonrası ABD'ye dönüşü sırasında yaptığı açıklamada, Refah'tan ilk aşamada 20 yardım TIR'ının geçeceğini, ardından da devamının gelebileceğini söyledi. Biden, AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın yardım malzemelerine el koyması durumunda ise geçişlerin durdurulacağına dikkat çekti.

Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre geçişler Cuma günü başlayabilir.

Mısır ve Biden'ın açıklamaları öncesinde İsrail de blokaj uyguladığı yardım geçişlerine izin vereceğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, İsrail'in Biden'ın Gazze'nin güneyindeki sivil halka gıda, su ve ilaç sağlanmasına ilişkin çağrısına karşı çıkmayacağı belirtilmişti. Açıklamada, Mısır'ın yardımların Hamas'ın eline geçmesini engellemesi gerektiğine de işaret edilmişti.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana yardım ulaştırılamıyor
İsrail üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımlar, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından sonra durduruldu. İsrail, Hamas'ın elindeki yaklaşık 200 rehineyi bırakmadan geçişlerin açılmayacağını söylüyor. İsrail tarafındaki Erez ve Kerem Şalom sınır kapıları Gazze ve İsrail'i birbirine bağlıyor.

Mısır da Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından sınırın Gazze tarafı İsrail ordusunca bombalandığı için Refah kapısını kapalı tutuyordu.
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