Samanyolu Haber /Politika / CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi /03 Nisan 2024 20:28

CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal edildiği bildirildi. CHP'nin kazandığı ilçede seçim kurulu kararına göre tekrar sandık kurulacak.

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Pınarbaşı'nda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan yüzde 33,30'luk oranla 5 bin 82 oy alıp seçimi kazanırken, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise yüzde 31,18'lik oranla 4 bin 758 oyla seçimi kaybetmişti.

CHP, uzun yıllar sonra kazandığı ilçede MHP'nin itirazları sonrası seçimin iptal edildiğini duyurdu.

CHP’nin Kayseri il başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- "Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu tarafından 03.04.2024 tarihinde verilen karar ile Pınarbaşı ilçesinde, halkımızın helal oyları ile kazandığımız seçim iptal edilmiştir.

- Adliyeye kalabalık bir grupla gelerek, ilçe seçim kurulu başkanını darp eden, tehdit eden, hakaretler eden ve partimize iftiralar atan Milliyetçi Hareket Partisi’nin; itirazı her ne hikmetse aynı ilçe seçim kurulu başkanının vermiş olduğu karar ile iptal edilmiştir.

- Pınarbaşı’dan tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. Hak, hukuk, adalet anlayışımızla Pınarbaşı’yı halkın helal oylarını asla yalnız bırakmayacağız. Verilen karara karşı yasal itiraz süreçlerini takip edeceğiz. Halkımızın hiç şüphesi olmasın! Pınarbaşı’yı yeniden biz kazanacağız."
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