Bahçeli’den tehdit gibi değerlendirme: Şımaranlar günün sonunda…

MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaşan Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçiminin sonuçlarını da değerlendirdi.



Bold Medya'da yer alan habere göre partisinin aldığı oy oranından ve kazandığı belediye sayısından memnun olduğunu dile getiren Bahçeli, “Kara propagandaların, karanlık projelerin, karamsar palavraların biteviye faal ve faaliyet halinde olduğu şu günlerde Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasetinin istikrar ve itibar aydınlığı olarak öne çıkmıştır” dedi.



Bahçeli’nin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:



“Bu gerçeğin ışığında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16,62’lik oy oranı ve kazandığı 220 belediye başkanlığıyla hamdolsun umutları diriltmiş, Cumhur İttifakı’nın gücüne güç eklemiştir. Partimiz milli özlem ve hedeflere her zaman tercüman olmuş, milletimiz ne diyorsa ona kulak vermiştir.



Partimizin ve Türkiye’mizin önü açıktır. Seçimsiz geçecek yaklaşık 4 yıllık sürede ülkemiz her alana teşmil edilecek reformlarla yükselişini devam ettirecektir. Siyasette elde ettikleri geçici mevzi kazanımlarla şımarmaya ve tahriklerini göstermeye başlayanların günün sonunda nasıl bir demokratik akıbetle karşılaşacağını da herkes görecektir.”