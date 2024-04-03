29 kişinin hayatını kaybettiği yangın böyle başlamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
29 kişinin can verdiği yangının çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde bir çalışanan kaynak yaptığı ve o sırada kıvılcımların aleve dönüştüğü, alevlerin kısa sürede yayıldığı, bazı çalışanların kova ile yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.