Samanyolu Haber /Gündem / 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın böyle başlamış /03 Nisan 2024 20:04

29 kişinin hayatını kaybettiği yangın böyle başlamış

İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin can verdiği yangının çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul'da Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

29 kişinin can verdiği yangının çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde bir çalışanan kaynak yaptığı ve o sırada kıvılcımların aleve dönüştüğü, alevlerin kısa sürede yayıldığı, bazı çalışanların kova ile yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.
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