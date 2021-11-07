Samanyolu Haber /Politika / CHP'nin yeni Gençlik Kolları Başkanı bakın hangi isim oldu /07 Kasım 2021 20:43

CHP'nin yeni Gençlik Kolları Başkanı bakın hangi isim oldu

CHP'nin 16. olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Gençosman Killik seçildi.

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CHP'nin 16. olağan Gençlik Kolları Kurultayı gerçekleşti. Kurultayda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Gençosman Killik seçildi. 

Sonucu sosyal medya hesabından duyuran CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "16. Olağan Gençlik Kolları Kurultayımızda, Genel Başkanlığa seçilen Gençosman Killik ve MYK üyelerimizi kutluyor, görevi devreden Emre Yılmaz’a emekleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizde tüm gençlik örgütlerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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