Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'den 'kural hatası' açıklaması /07 Kasım 2021 20:10

Fatih Terim'den 'kural hatası' açıklaması

Süper Lig'deki Vavacars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili de konuştu.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Vavacars Fatih Karagümrük maçı sonrası şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Fatih Terim, liderle aralarındaki 9 puanlık farkla ilgili "Az bir puan farkı değil. Böyle olmasını istemezdik ama maalesef oluyor. Devam ediyorsanız kupaya o daha da oluyor. Kapatmaya çalışacağız. Her şey kapanır. Çünkü geçmiş yıllara oranla daha fazla maç oynuyoruz. Ciddi bir fark tabii ki. Bunu kabul etmek lazım. Kapatmak için uğraşacağız. Duracak halimiz yok. Biz kaybettiğimiz gibi herkes kaybedecek. Kabullenecek de halimiz yok. Her takıma, herkese saygı duyuyoruz ama kapanması için de uğraşacağız" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yaşandığı gerekçesiyle, mücadelenin tekrarlanmasını istemişti. Terim, konuyla ilgili olarak  "Lokomotiv Moskova'nın ne kabahati var? Galatasaray hükmen galibiyet ister mi? Ben istemem, oyuncularım da istemez. Kural tekrar diyorsa, tekrar oynarım, mağlup da olabilirim. Lokomotiv ne yapsın? Sen, beni attın da ben 'Hayır' mı dedim? Kimin hatası?" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Terim'den 'kural hatası' açıklaması Sonraki Haber >>

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:25:36