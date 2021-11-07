Göçmen çocuklar neler yaşıyor?









Göç, sadece bir mekan değişikliğinden ibaret değil, aynı zamanda sosyo-kültürel bir değişim süreci. Öncesi, şimdisi ve sonrası ile göç olgusu, çocuklarda uyum problemleri ve travmatik etkiler oluşturabilecek psikolojik ve davranış problemlerine neden olabilmekte.





Psikolog ve uzmanlardan oluşan AST Mental Danışmanlık Komisyonu, göç konusunda önemli bir anket çalışması yaptı.





AST’nin göçmen çocukların durumunu ve adaptasyonunu anlamaya ışık tutacak anket çalışması titizlikle hazırlandı. Ankette çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimsel özellikleri dikkate alınarak 4 farklı yaş grubuna yer verildi. 3 -4 yaş, 5-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-18 yaş. Bu yaş grubuna sahip çocukları olan anne- babaların dolduracağı anketle çocukların duygu dünyası hakkında bilgi edinmek ve elde edilen sonuçlar ışığında çalışmalar yapmak hedefleniyor.





Ebeveynlerin dolduracağı anket hem ebeveynlerin çocukları ile ilgili farkındalığını arttıracak, hem de uzmanların çocuklarla ilgili çalışmalar yapmasına katkı sağlayacak.





Ankete aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.















